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Власти Пакистана сообщили о двух выживших в авиакатастрофе близ Карачи

По меньшей мере два человека выжили при крушении пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ пакистанского города Карачи. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь правительства провинции Синд Муртаза Вахаб.

«Пока я могу подтвердить, что два пассажира самолета «Пакистанских международных авиалиний» чудесным образом пережили крушение. Их зовут Зафар Масуд и Мохд Зубайр. Оба находятся в стабильном состоянии», — написал он.

Ранее представитель местных властей подтвердил агентству Reuters, что в результате авиакатастрофы выжил как минимум один человек, находившийся на борту самолета, — банкир Зафар Махмуд. Его доставили в больницу. Позднее сообщение о спасении банкира появилось на сайте и в социальных сетях Bank of Punjab.

Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
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Издание The Nation сообщало о нескольких десятках выживших. По его данным, в один из госпиталей доставили 15 пострадавших пассажиров, а в другой — еще 17 человек.

Пассажирский лайнер A320 «Пакистанских международных авиалиний» (PIA), летевший из города Лахор в Карачи, упал на жилые дома 22 мая в 4 км от аэропорта в Карачи.

Как говорится в заявлении авиакомпании в Facebook, на борту лайнера находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Перед крушением лайнера пилоты предупреждали авиадиспетчеров о технической неисправности. Впоследствии связь с пилотами была утеряна и лайнер разбился.

Авиакомпания сообщила последние слова пилота упавшего в Пакистане лайнера
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Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Как сообщил Reuters представитель гражданской авиации Пакистана, причиной крушения самолета могли стать проблемы с открытием шасси.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану.

Материал дополняется.

Теги: Пакистан, выжившие, авиакатастрофа
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