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Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за крушения лайнера

kremlin.ru
kremlin.ru (Фото: Владимир Путин)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану из-за крушения пассажирского самолета в районе города Карачи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в авиакатастрофе, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Катастрофа пассажирского лайнера в Пакистане. Фоторепортаж
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22 мая пассажирский лайнер «Пакистанских международных авиалиний» (PIA), летевший из города Лахор в Карачи, упал на жилые дома в 4 км от аэропорта в Карачи. При падении были повреждены четыре жилых дома. Перед крушением пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси.

По данным Reuters, на борту находились 107 человек: 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Представитель гражданской авиации Пакистана сообщил агентству, что причиной крушения самолета могли стать проблемы с открытием шасси.

Появилось видео разрушенного упавшим в Пакистане самолетом квартала
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Первоначально мэр города Карачи Васим Ахтар говорил Reuters, что выживших в результате крушения лайнера нет.

Однако позднее другой представитель властей сообщил агентству, что в результате крушения удалось выжить как минимум одному человеку. Это банкир Зафар Махмуд, находившийся на борту лайнера. По данным пакистанского телеканала Samaa TV, банкир был доставлен в госпиталь. По его информации, среди выживших есть и другие пассажиры, сидевшие в самолете в первом ряду.

В свою очередь, издание The Nation сообщило как минимум о шести выживших пассажирах.

Теги: Пакистан, Владимир Путин, крушение самолета, соболезнования
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