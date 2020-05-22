Путин выразил соболезнования президенту Пакистана из-за крушения лайнера

kremlin.ru (Фото: Владимир Путин)

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану из-за крушения пассажирского самолета в районе города Карачи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в авиакатастрофе, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

22 мая пассажирский лайнер «Пакистанских международных авиалиний» (PIA), летевший из города Лахор в Карачи, упал на жилые дома в 4 км от аэропорта в Карачи. При падении были повреждены четыре жилых дома. Перед крушением пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси.

По данным Reuters, на борту находились 107 человек: 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Представитель гражданской авиации Пакистана сообщил агентству, что причиной крушения самолета могли стать проблемы с открытием шасси.

Первоначально мэр города Карачи Васим Ахтар говорил Reuters, что выживших в результате крушения лайнера нет.

Однако позднее другой представитель властей сообщил агентству, что в результате крушения удалось выжить как минимум одному человеку. Это банкир Зафар Махмуд, находившийся на борту лайнера. По данным пакистанского телеканала Samaa TV, банкир был доставлен в госпиталь. По его информации, среди выживших есть и другие пассажиры, сидевшие в самолете в первом ряду.

В свою очередь, издание The Nation сообщило как минимум о шести выживших пассажирах.