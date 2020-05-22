Авиакомпания сообщила последние слова пилота упавшего в Пакистане лайнера

Перед крушением лайнера пилот сообщил о технической неисправности самолета, рассказали в авиакомпании. На борту, по разным данным, было от 99 до 107 человек, подтвержденной информации о жертвах пока нет

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пилот самолета «Пакистанских международных авиалиний», потерпевшего крушение в окрестностях Карачи, перед катастрофой сообщил о технической неисправности машины. Об этом в видеообращении рассказал пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан, передает Reuters.

«Последнее, что мы услышали от пилота, это то, что у него есть какие-то технические проблемы, — заявил он. — Это очень трагический инцидент».

Гендиректор авиакомпании Аршад Малик подтвердил, что последнее сообщение было о технической неисправности. «Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы готовы для приземления. Однако он решил сделать уход на второй круг», — цитирует его Geo TV.