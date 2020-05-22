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Авиакомпания сообщила последние слова пилота упавшего в Пакистане лайнера

Перед крушением лайнера пилот сообщил о технической неисправности самолета, рассказали в авиакомпании. На борту, по разным данным, было от 99 до 107 человек, подтвержденной информации о жертвах пока нет
Фото: Akhtar Soomro / Reuters
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пилот самолета «Пакистанских международных авиалиний», потерпевшего крушение в окрестностях Карачи, перед катастрофой сообщил о технической неисправности машины. Об этом в видеообращении рассказал пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан, передает Reuters.

«Последнее, что мы услышали от пилота, это то, что у него есть какие-то технические проблемы, — заявил он. — Это очень трагический инцидент».

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Гендиректор авиакомпании Аршад Малик подтвердил, что последнее сообщение было о технической неисправности. «Пилоту сказали, что обе взлетно-посадочные полосы готовы для приземления. Однако он решил сделать уход на второй круг», — цитирует его Geo TV.

В Пакистане пассажирский авиалайнер упал на жилые дома
Общество
Фото: Fareed Khan / AP

Пассажирский самолет Airbus A320 следовал по маршруту Лахор — Карачи, по данным источника Geo TV, он разбился за минуту до посадки. Крушение произошло в 4 км от аэропорта, лайнер рухнул на жилые дома. Непосредственно перед этим пилоты сообщили о проблемах с выпуском шасси, передала газета Jasarat. Об этом также сообщил Reuters со ссылкой на авиационные власти Пакистана.

Как сообщает Geo TV, на борту самолета находились 97 человек: 85 пассажиров и 12 членов экипажа. Портал Samaa приводит другие данные: 107 человек, из них 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Reuters со ссылкой на медиков сообщает, что погибли по меньшей мере пять человек.

Агентство AP со ссылкой на представителей гражданской авиации Пакистана сообщает, что из 107 человек, находившихся на борту, выжили двое. Мэр Карачи ранее заявил, что выживших нет. Эти данные не подтверждены.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Пакистан, самолет
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