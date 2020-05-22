На Сахалине прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам за COVID-19

На Сахалине медработникам не выплатили положенные за работу с «коронавирусными» пациентами деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушение нашли в центральной районной больнице города Долинска. 14 сотрудникам медучреждения на перечислили федеральные стимулирующие выплаты на сумму 415 тыс. руб.

В качестве причины невыплаты денег указано отсутствие у медперсонала специального образования. «При этом, данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами», — говорится в сообщении.

Долинская прокуратура вынесла представление об устранении нарушений трудовых прав работников учреждения.