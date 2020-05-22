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На Сахалине прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам за COVID-19

На Сахалине медработникам не выплатили положенные за работу с «коронавирусными» пациентами деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушение нашли в центральной районной больнице города Долинска. 14 сотрудникам медучреждения на перечислили федеральные стимулирующие выплаты на сумму 415 тыс. руб.

В качестве причины невыплаты денег указано отсутствие у медперсонала специального образования. «При этом, данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами», — говорится в сообщении.

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Долинская прокуратура вынесла представление об устранении нарушений трудовых прав работников учреждения.

В апреле президент Владимир Путин установил доплаты для медработников, которые лечат больных с COVID-19. Ежемесячно врачи должны получать дополнительно по 80 тыс. руб., врачи скорой помощи, медсестры и фельдшеры — по 50 тыс., младший медперсонал, а также фельдшеры и медсестры скорой помощи — по 25 тыс. руб.

После этого из регионов начали приходить сообщения о том, что выплаты получили не все. 11 мая Путин сообщил, что доплаты получили около половины от общего числа медиков, кому они положены — 56 тыс. человек.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

15 мая президент раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами, потребовав оперативно начислить деньги тем, кому они положены. По его словам, средства должны выплачиваться не за время работы с болеющими COVID-19 пациентами, а по факту такой работы.

После этого силовые структуры начали проверки в регионах по факту нарушений в начислениях доплат. 21 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за апрель с медперсоналом рассчитались в полном объеме, а в некоторых регионах уже начались выплаты за май.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Сахалин, прокуратура
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