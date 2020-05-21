Минздрав заявил о выплате медикам всех надбавок за работу с COVID-19

Все положенные медицинским работникам доплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами были выплачены к 15 мая, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко

Михаил Мурашко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Установленные президентом Владимиром Путиным доплаты медработникам за работу с зараженными SARS-CoV-2 пациентами были выплачены до 15 мая, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет», — сказал Мурашко в интервью программе «Вести» (цитата по ТАСС).

По его словам, от медиков уже поступило около 10 тыс. обращений.

Путин 8 апреля поручил установить на три месяца дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами.