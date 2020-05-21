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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав заявил о выплате медикам всех надбавок за работу с COVID-19

Все положенные медицинским работникам доплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами были выплачены к 15 мая, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Установленные президентом Владимиром Путиным доплаты медработникам за работу с зараженными SARS-CoV-2 пациентами были выплачены до 15 мая, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет», — сказал Мурашко в интервью программе «Вести» (цитата по ТАСС).

По его словам, от медиков уже поступило около 10 тыс. обращений.

Путин 8 апреля поручил установить на три месяца дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими COVID-19 пациентами.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В апреле—июне выплаты должны получать:

  • врачи-специалисты стационаров — по 80 тыс. руб. в месяц;
  • средний медицинский персонал стационаров и врачи скорой помощи — по 50 тыс. руб. в месяц;
  • младший медицинский персонал стационаров, средний и младший медперсонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. руб. в месяц.

Причем все эти выплаты не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

11 мая президент заявил, что указанные выплаты были сделаны только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек, что составляет менее половины того количества медработников, которым начислили такие выплаты». Путин поручил до 15 мая закрыть все долги и выплатить медикам все положенные надбавки.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Позже президент заявил, что причиной задержек и «канители» с выплатами стал невнятный документ, подготовленный правительством. Он отметил, что в документе необходимо было с самого начала ясно и четко прописать «прозрачные и легко контролируемые» правила выплаты этих сумм «за работу в особых условиях». «Тогда, наверное, было бы меньше вопросов к этим врачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже», — сказал тогда Путин, обращаясь к Мурашко.

19 мая Путин заявил о срыве сроков этих выплат, он отметил, что выплаты должны были завершиться до 15 мая, но деньги получили не все, однако «за последние два дня ситуация менялась в нужном направлении».

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: медицина, надбавки, коронавирус, Михаил Мурашко
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