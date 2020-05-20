Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточному вопросу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом Финансы, 18:05 Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами Экономика, 18:02 Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге Общество, 18:00 Принц Чарльз призвал безработных и студентов спасать урожай Стиль, 17:50 Загнаны в крайнюю бедность: почему криптовалюта вряд ли поможет в кризис Крипто, 17:45 Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами Спорт, 17:44 Жители Москвы смогут обжаловать онлайн штрафы за нарушение самоизоляции Общество, 17:42 Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД Финансы, 17:39 Facebook и Instagram запустили функцию онлайн-шопинга Стиль, 17:38 Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу Политика, 17:37 В правительстве обсудили расширение границ Севморпути за счет пяти морей Бизнес, 17:34 Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей Технологии и медиа, 17:29 Как «Ростелеком» выиграет от цифровизации общества Quote, 17:26 Правительственные автомобили из Челябинского «леса» передадут соцслужбам Общество, 17:26
Новости без коронавируса ,  
0 

Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточному вопросу

Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Rainer Jensen / dpa / Global Look Press)

Президент Палестины Махмуд Аббас направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой организовать в Москве конференцию по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС.

«Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения», — отметил посол. По его словам, письмо было отправлено несколько недель назад.

Дипломат сообщил, что в ответном послании Путин подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.

Накануне Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений, заключенных с Израилем и США, из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. Палестинский лидер также возложил ответственность за притеснения палестинцев на американскую администрацию.

Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Политика
Махмуд Аббас

Это заявление Аббас сделал после того, как 17 мая Израиль утвердил состав правительства, представив коалиционное соглашение, согласно которому действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев. Нетаньяху, в свою очередь, заявил о планах распространить израильский суверенитет над территориями Палестины на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.

В январе президент США Дональд Трамп предложил «сделку века» — план мирного палестино-израильского урегулирования. Согласно этому плану Палестина должна признать суверенитет Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана и отказаться от вооруженной борьбы. Палестинская сторона отвергла американский план по решению конфликта.

Теги: Махмуд Аббас, Палестина, Владимир Путин, конференция ..., ближневосточное урегулирование
Материалы по теме
Аббас назвал условия переговоров с Израилем
Политика
Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем
Политика
США окажут Палестине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter