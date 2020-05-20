Аббас попросил Путина созвать конференцию по ближневосточному вопросу

Махмуд Аббас (Фото: Rainer Jensen / dpa / Global Look Press)

Президент Палестины Махмуд Аббас направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой организовать в Москве конференцию по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в разговоре с ТАСС.

«Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения», — отметил посол. По его словам, письмо было отправлено несколько недель назад.

Дипломат сообщил, что в ответном послании Путин подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.

Накануне Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений, заключенных с Израилем и США, из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. Палестинский лидер также возложил ответственность за притеснения палестинцев на американскую администрацию.