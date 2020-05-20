Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем

«Мы подтверждаем нашу приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств с нашей готовностью принять присутствие третьей стороны на границах между ними», — добавил Аббас.
Это заявление президент Палестины сделал на фоне того, что 17 мая Израиль утвердил состав правительства после почти года неопределенности. Согласно коалиционному соглашению партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев нового правительственного срока. В этот период лидер «Кахоль-Лаван» и политический противник Нетаньяху Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны. Он займет премьерское кресло на вторую половину срока, тогда как Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьера.
После оглашения коалиционного соглашения Нетаньяху заявил о том, что пришло время распространить израильский суверенитет над палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине, на которых расположены еврейские поселения.
В конце января президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В их число вошло признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, а также отказ Палестины от вооруженной борьбы. Кроме того, США предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины. США предложили неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением. Против «сделки века» выступили палестинский лидер Махмуд Аббас и арабские государства.
Российские власти, комментируя это предложение, заявляли, что предложенная сделка не соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда отказался выполнять положения документа.