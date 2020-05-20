Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем

Так Махмуд Аббас отреагировал на заявление Нетаньяху о том, что следует распространить суверенитет Израиля на палестинские территории с еврейскими поселениями, сделанное им после утверждения состава правительства Израиля

Махмуд Аббас (Фото: Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений, которые были заключены частично признанным государством с Израилем и США, из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. Об этом сообщает агентство WAFA.

«С сегодняшнего дня Палестина освобождается от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности», — заявил Аббас.

По его словам, Вашингтон ведет несправедливую политику по отношению к палестинскому народу. «Мы считаем американскую администрацию полностью ответственной за притеснения палестинского народа и считаем ее главным партнером израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах против нашего народа», — сказал он.

Как отметил Аббас, 19 мая Палестина намерена завершить процесс подписания соглашений о присоединении Палестины к международным соглашениям и конвенциям, к которым она еще не присоединилась.