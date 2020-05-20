Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 19 мая, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 19 мая, 13:01
Чехия официально отказалась передать России снесенный памятник Коневу Политика, 01:32 Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм Общество, 01:27 Дэйна Уайт заявил о попытках СМИ саботировать турниры UFC при пандемии Спорт, 01:00 AirBaltic возобновила полеты по Европе Бизнес, 00:59 Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем Политика, 00:35 В Минпромторге заявили о снижении цен на маски Общество, 00:29 Возвращение к «новой нормальности»: как Европа смягчает ограничения Общество, 00:01 Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня Политика, 00:00 Group-IB назвала доходы мошенников из-за фейковой курьерской доставки Технологии и медиа, 00:00 СМИ сообщили об обнаружении черных ящиков на месте жесткой посадки Ми-8 Общество, 19 мая, 23:50 Собянин ответил на вопрос о сроках открытия салонов красоты в Москве Общество, 19 мая, 23:39 В Совфеде предложили страховать медиков при работе в условиях эпидемии Общество, 19 мая, 23:30 Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими Общество, 19 мая, 23:25 В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек Общество, 19 мая, 22:49
Политика ,  
0 

Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем

Так Махмуд Аббас отреагировал на заявление Нетаньяху о том, что следует распространить суверенитет Израиля на палестинские территории с еврейскими поселениями, сделанное им после утверждения состава правительства Израиля
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений, которые были заключены частично признанным государством с Израилем и США, из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. Об этом сообщает агентство WAFA.

«С сегодняшнего дня Палестина освобождается от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности», — заявил Аббас.

По его словам, Вашингтон ведет несправедливую политику по отношению к палестинскому народу. «Мы считаем американскую администрацию полностью ответственной за притеснения палестинского народа и считаем ее главным партнером израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах против нашего народа», — сказал он.

Палестина внесет в Совбез ООН резолюцию против «сделки века» Трампа
Политика

Как отметил Аббас, 19 мая Палестина намерена завершить процесс подписания соглашений о присоединении Палестины к международным соглашениям и конвенциям, к которым она еще не присоединилась.

«Мы подтверждаем нашу приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств с нашей готовностью принять присутствие третьей стороны на границах между ними», — добавил Аббас.

Это заявление президент Палестины сделал на фоне того, что 17 мая Израиль утвердил состав правительства после почти года неопределенности. Согласно коалиционному соглашению партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев нового правительственного срока. В этот период лидер «Кахоль-Лаван» и политический противник Нетаньяху Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны. Он займет премьерское кресло на вторую половину срока, тогда как Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьера.

МИД Ирана поддержал Палестину в неприятии «сделки века»
Политика

После оглашения коалиционного соглашения Нетаньяху заявил о том, что пришло время распространить израильский суверенитет над палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине, на которых расположены еврейские поселения.

В конце января президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. В их число вошло признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, а также отказ Палестины от вооруженной борьбы. Кроме того, США предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины. США предложили неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением. Против «сделки века» выступили палестинский лидер Махмуд Аббас и арабские государства.

Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века»
Политика
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Российские власти, комментируя это предложение, заявляли, что предложенная сделка не соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию. В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда отказался выполнять положения документа.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Палестина, Махмуд Аббас, Израиль, США
Материалы по теме
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Политика
Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства
Политика
Путин поздравил Нетаньяху с избранием на должность премьера Израиля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter