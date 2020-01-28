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Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»

Палестина расценила предложение президента США по ближневосточному урегулированию, как «пощечину века» и отвергла идею Дональда Трампа
Махмуд Аббас (Фото: Mohamad Torokman / Reuters)

Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.

«Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга. А ваша сделка, заговор, не пройдет», — обратился Аббас к Трампу и израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Аббас заявил, что Палестина не сдастся и не встанет на колени. По его словам, предложенный Трампом план, не сделка, а «пощечина века», сообщает CNN.

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Вечером 28 января Трамп представил свой план по арабо-израильскому урегулированию, согласно которому предлагается создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме соответственно.

Согласно предложению США, сектор Газа должен быть демилитаризован, а движение ХАМАС разоружено. Выполнение условий сделки должно открыть Палестине возможность получить $50 млрд инвестиций.

Израиль поддержал идею США, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к переговорам.

Теги: Махмуд Аббас, Палестина, Дональд Трамп
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