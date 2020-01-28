Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»

Палестина расценила предложение президента США по ближневосточному урегулированию, как «пощечину века» и отвергла идею Дональда Трампа

Махмуд Аббас (Фото: Mohamad Torokman / Reuters)

Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.

«Иерусалим не продается, все наши права не продаются и не являются предметом торга. А ваша сделка, заговор, не пройдет», — обратился Аббас к Трампу и израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

Аббас заявил, что Палестина не сдастся и не встанет на колени. По его словам, предложенный Трампом план, не сделка, а «пощечина века», сообщает CNN.

Вечером 28 января Трамп представил свой план по арабо-израильскому урегулированию, согласно которому предлагается создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме соответственно.