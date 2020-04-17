Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
США окажут Палестине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом Политика, 02:26 Лучшие снимки 2019 года по версии World Press Photo. Фотогалерея Общество, 02:21  Победителем World Press Photo 2019 стал снимок протестов в Судане Общество, 02:21 Мединского исключили из совета Фонда кино Общество, 02:02 Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом» Общество, 01:56 Лукашенко утвердил механизм эвакуации белорусов из-за рубежа Общество, 01:43 Минобороны за неделю обнаружило 24 самолета-разведчика у границ России Политика, 01:28 В ОБСЕ допустили обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех» Политика, 01:15 В Минкомсвязи назвали предварительные даты вывоза россиян из Бангкока Общество, 00:47 В Москве штрафы за нарушение самоизоляции распространили на больных ОРВИ Общество, 00:29 В США умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо» Общество, 00:18 Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве Финансы, 00:00 Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти Экономика, 16 апр, 23:52 В Москве умерли еще 14 человек с подтвержденным коронавирусом Общество, 16 апр, 23:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

США окажут Палестине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Соединенные штаты направят Палестине $5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил в своем Twitter посол США в Израиле Дэвид Фридман.

«США, как крупнейший в мире донор гуманитарной помощи, полны решимости помочь палестинскому народу и другим людям во всем мире в этом кризисе», — написал дипломат.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине из-за ее нежелания вести мирные переговоры с Израилем.

«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. Например, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен ни благодарности, ни уважения», — утверждал американский лидер.

Президент Палестины объявил режим ЧС из-за распространения коронавируса
Общество

Первый случай летального исхода от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Палестины был выявлен  в середине марта. От заболевания умерла 60-летняя пациентка, у которой имелись серьезные проблемы со здоровьем.

По последним данным минздрава Палестины, в стране подтверждено 294 случая заболевания коронавирусом. Умерли 2 человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
0 случаев
0
<100
0
<1000
0
<100 000
0
от 100 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Палестина, сша, финансовая помощь, коронавирус
Материалы по теме
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Экономика
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter