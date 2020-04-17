США окажут Палестине финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Соединенные штаты направят Палестине $5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил в своем Twitter посол США в Израиле Дэвид Фридман.

«США, как крупнейший в мире донор гуманитарной помощи, полны решимости помочь палестинскому народу и другим людям во всем мире в этом кризисе», — написал дипломат.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине из-за ее нежелания вести мирные переговоры с Израилем.

«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. Например, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен ни благодарности, ни уважения», — утверждал американский лидер.

Первый случай летального исхода от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Палестины был выявлен в середине марта. От заболевания умерла 60-летняя пациентка, у которой имелись серьезные проблемы со здоровьем.

По последним данным минздрава Палестины, в стране подтверждено 294 случая заболевания коронавирусом. Умерли 2 человека.