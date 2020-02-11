Аббас назвал условия переговоров с Израилем

Махмуд Аббас (в центре) (Фото: Thaer Ganaim / Global Look Press)

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов остаться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы продолжить переговоры с Израилем. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном «сделке века» США.

Ранее в своей речи он отверг предложенный Соединенными Штатами документ по урегулированию палестино-израильского конфликта. После этого Аббас заявил, что если израильская сторона готова к переговорам, а ООН, ЕС, США и Россия готовы их поддержать, то он может остаться.

«Я говорю серьезно. Прямо сейчас я готов остаться здесь, в ООН, для начала переговоров», — сказал палестинский лидер.

В конце января президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, который назвали «сделкой века».