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«Сделка века» Трампа ,  
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Аббас назвал условия переговоров с Израилем

Махмуд Аббас (в центре) (Фото: Thaer Ganaim / Global Look Press)

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов остаться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы продолжить переговоры с Израилем. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном «сделке века» США.

Ранее в своей речи он отверг предложенный Соединенными Штатами документ по урегулированию палестино-израильского конфликта. После этого Аббас заявил, что если израильская сторона готова к переговорам, а ООН, ЕС, США и Россия готовы их поддержать, то он может остаться.

«Я говорю серьезно. Прямо сейчас я готов остаться здесь, в ООН, для начала переговоров», — сказал палестинский лидер.

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В конце января президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, который назвали «сделкой века».

Документ предусматривает создание двух государств. Столицей Израиля остается Иерусалим, а палестинской столицей — Восточный Иерусалим.

Согласно «сделке века» Храмовая гора в Иерусалиме сохраняет статус кво, Израиль распространяет суверенитет на Иорданскую долину, Самарию, Иудею. Палестина вдвое увеличивает свою территорию. При этом палестинское радикальное движение ХАМАС должно быть разоружено, а Сектор Газа демилитаризирован.

Израиль принял предложенный Трампом план. Аббас же назвал его «пощечиной века» и заявил, что Иерусалим не продается.

Теги: Палестина, Израиль, Махмуд Аббас, ООН
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