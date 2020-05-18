Песков сообщил о своем самочувствии

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока лечусь», — сказал Песков на вопрос о его здоровье и планах выписаться из больницы.

Песков заявил, что заразился коронавирусом и находится в больнице с 12 мая. Тогда он отмечал, что последний раз лично встречался с президентом Владимиром Путиным более месяца назад.

Супруга Пескова Татьяна Навка также была госпитализирована с коронавирусом. По ее словам, у нее симптомы заболевания сошли на нет за два дня. Навка рассказала, что она и Песков решили госпитализироваться, чтобы не подвергать риску всю семью.