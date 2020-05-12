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Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова

Татьяна Навка
Татьяна Навка (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, находится под наблюдением врачей. Об этом сообщила «Интерфаксу» его супруга, фигуристка Татьяна Навка, у которой также подтвердился COVID-19.

«В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить», — сказала фигуристка.

Она добавила, что в целом ситуация находится под контролем, однако согласилась с мнением, что женщины переносят болезнь легче. Навка добавила, что они с супругом решили госпитализироваться, чтобы не подвергать риску всю семью.

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Дмитрий Песков сообщил о заражении коронавирусом 12 мая, в связи с чем его поместили на лечение в больницу. Он заверил, что лично общался с Владимиром Путиным больше месяца назад. 

В начале апреля Песков рассказал, что приобрел специальный блокатор вирусов в виде бейджа, который он носил прикрепленным на пиджаке. Однако он говорил о том, что не уверен в его эффективности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, Татьяна Навка, коронавирус
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