Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова

Татьяна Навка (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, находится под наблюдением врачей. Об этом сообщила «Интерфаксу» его супруга, фигуристка Татьяна Навка, у которой также подтвердился COVID-19.

«В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить», — сказала фигуристка.

Она добавила, что в целом ситуация находится под контролем, однако согласилась с мнением, что женщины переносят болезнь легче. Навка добавила, что они с супругом решили госпитализироваться, чтобы не подвергать риску всю семью.

Дмитрий Песков сообщил о заражении коронавирусом 12 мая, в связи с чем его поместили на лечение в больницу. Он заверил, что лично общался с Владимиром Путиным больше месяца назад.