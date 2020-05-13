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Пандемия коронавируса ,  
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Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

Песков отметил, что снял блокатор после сообщений журналистов о его возможном негативном влиянии, после чего тот продолжал лежать у него в машине. «Возил его в машине и до сих пор его вожу…» — сказал он.

При этом Песков не исключил, что зря отказался от средства защиты, согласившись с репликой интервьюера.

Песков госпитализирован после заражения коронавирусом
Политика
Дмитрий Песков

О покупке «блокатора вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, Песков сообщил в начале апреля. По его словам, он сам себе купил средство в аптеке.

Позднее журналисты спросили пресс-секретаря президента, нет ли у него побочных эффектов от ношения блокатора, поскольку он может вызывать спутанность сознания и свистящее дыхание. Песков, в свою очередь, отметил, что читал о возможном вреде средства, однако в условиях пандемии «каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств».

О заражении Пескова коронавирусом стало известно накануне, 12 мая. По его словам, он находится в больнице, а с Владимиром Путиным контактировал лично более месяца назад.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, вирусы
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