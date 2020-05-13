Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса

Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине. Об этом он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

Песков отметил, что снял блокатор после сообщений журналистов о его возможном негативном влиянии, после чего тот продолжал лежать у него в машине. «Возил его в машине и до сих пор его вожу…» — сказал он.

При этом Песков не исключил, что зря отказался от средства защиты, согласившись с репликой интервьюера.

О покупке «блокатора вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, Песков сообщил в начале апреля. По его словам, он сам себе купил средство в аптеке.