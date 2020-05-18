Московским школьникам выставили итоговые оценки

Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Московские школьники 15 мая получили годовые оценки, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра.

«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки», — сказала Ракова.

По ее словам, до 31 мая будут проводится дистанционные занятия со свободным посещением. Для учеников 11-х и девятых классов в этот период организована дистанционная подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). «Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», — отметила заммэра.

Московские школы и учреждения дополнительного образования перешли на дистанционный режим работы с 21 марта из-за эпидемии коронавируса.