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Московским школьникам выставили итоговые оценки

Фото: Елена Сикорская / Global Look Press
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Московские школьники 15 мая получили годовые оценки, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра.

«Столичные школьники завершили учебный год, 15 мая им были выставлены итоговые оценки», — сказала Ракова.

По ее словам, до 31 мая будут проводится дистанционные занятия со свободным посещением. Для учеников 11-х и девятых классов в этот период организована дистанционная подготовка к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ). «Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», — отметила заммэра.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Московские школы и учреждения дополнительного образования перешли на дистанционный режим работы с 21 марта из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Минпросвещения сообщило, что в этом году девятиклассники не будут сдавать ОГЭ, итоговые оценки им выставят на основании годовых. Также оценки по итогам года могут поставить выпускникам 11-х классов, которые не намерены продолжать обучение в вузе.

Основной период ЕГЭ сначала перенесли с 25 мая на 8 июня. Позже Минпросвещения решило сдвинуть экзамен на более поздний срок, но новую дату пока не назвало. В Рособрнадзоре отметили, что рассматривают вариант, при котором сдавать ЕГЭ начнут с 19 июня.

Теги: школа, Москва, оценки
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