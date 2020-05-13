Выпускные в школах и вузах предложили провести онлайн из-за коронавируса

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил организовать выпускные в вузах в онлайн-формате. С такой инициативой Фальков выступил на совещании президиума Российского союза ректоров, передает ТАСС.

По его словам, выпускной в таком формате будет не только «ярким и запоминающимся», но и покажет способность вузов «объединять силы». Провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн Минобрнауки предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и с участием университетов, уточнил Фальков.

Инициативу министра поддержал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Минпросвещения России также рекомендовало провести выпускные и последние звонки в онлайн-формате в школах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на Telegram-канале «Большая перемена РФ».