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Эпидемиолог из Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Власти китайского города Ухань, где в декабре 2019 года впервые возникла вспышка коронавируса, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции. Такое мнение в эфире телеканала CNN выразил ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше заявленного», — отметил эпидемиолог.

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Подозрения у Наньшаня возникли после того, как число зараженных коронавирусом в Ухане на протяжении 10 дней оставалось на одном уровне, в то время как инфекция начала распространяться за пределами Китая.

Прибыв 18 января в Ухань для исследования происхождения вируса, эпидемиолог обратил внимание на предупреждения местных врачей о том, что в действительности ситуация с вирусом обстоит намного хуже, чем она описывается в официальных отчетах местных властей.

«Я не верил этим [официальным] результатам, поэтому я продолжал просить [власти], чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», — добавил эксперт.

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Фото: Sam McNeil / AP

20 января Чжун Наньшань одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV) сообщил, что коронавирусная инфекция COVID-19 передается от человека к человеку, тогда как власти Уханя утверждали обратное, отмечает CNN.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, что коронавирус возник в научном центре в Ухане, где вирусом случайно заразился его сотрудник. В Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, однако, эту версию не поддержали, объяснив свою позицию отсутствием доказательств.

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Фото: Jessica Hill / AP

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о наличии данных о происхождении коронавируса из лаборатории Уханя. Он отметил, что в ситуации с распространением коронавируса власти Китая совершили «ужасную ошибку»и не хотели ее признать.

«Мы хотели приехать [в КНР для проведения расследования], но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожар, и не смогли сделать это», — утверждал американский лидер.

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Источник: JHU
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Теги: Китай, коронавирус, эпидемия
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