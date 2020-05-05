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СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

В разведках Австралии и Великобритании опровергли причастность к докладу, в котором Китай обвинялся в создании коронавируса и уничтожении данных об опытах. По словам источников The Guardian, эту информацию могли предоставить США
Фото: Sam McNeil / AP
Фото: Sam McNeil / AP

Информация о том, что Китай скрыл данные о коронавирусе, опубликованная ранее в газете Daily Telegraph со ссылкой на доклад западной разведки, могла быть предоставлена Соединенными Штатами, сообщила The Guardian со ссылкой на источник в австралийской разведке. По информации издания, таким образом США, вероятно, хотели оказать давление на Китай.

Речь идет о статье Daily Telegraph, сославшейся на 15-страничный доклад альянса разведки «Пять глаз», объединяющего спецслужбы США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии. В нем, как сообщала газета, говорилось, что Китай уничтожил доказательства проведения опытов по созданию коронавируса.

В ответ на это в австралийской разведке заявили, что информация в газету «изначально шла из США» и поступила не от альянса «Пяти глаз», пишет The Guardian. «По моим ощущениям, это был способ выстроить контрпропаганду и оказать давление на Китай», — заявил источник издания.

В британском руководстве также отметили, что доклад не основывался на секретной информации британской разведки, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Общество
Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP

Материал The Daily Telegraph, о котором идет речь, был опубликован 2 мая. В нем со ссылкой на данные западной разведки — альянса «Пяти глаз» — сообщалось, что Китай скрывал информацию о появлении коронавируса и уничтожил доказательства проведения опытов с ним в лабораториях.

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передается от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.

О том, что у США есть данные, позволяющие говорить о создании коронавируса в китайской лаборатории, заявили президент страны Дональд Трамп, а также госсекретарь Майк Помпео. Всемирная организация здравоохранения обвинения США назвала спекулятивными, отметив, что Вашингтон еще не предоставил никаких доказательств.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: США, Китай, коронавирус
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