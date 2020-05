В Еврокомиссии обвинили Россию в распространении теорий заговора о COVID

В конце марта газета Bild также писала, что, по мнению Еврокомиссии, из России поступает много ложных сведений о коронавирусе. Европейская служба внешних связей пытается противодействовать распространению ложных данных с помощью кампании «ЕС против дезинформации», сообщало издание.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявлял, что ЕК находится в контакте с интернет-ресурсами и некоторые из них уже удалили ложную информацию о коронавирусе.

В середине мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что против России начали дезинформационную кампанию по ситуации с COVID-19. По ее словам, направление ей задал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявлял, что Россия и Китай распространяют дезинформацию в условиях пандемии.

Помимо этого, Bloomberg публиковало статью, в которой рассматривается вопрос низкого уровня официально подтвержденных летальных исходов от коронавируса. Агентство отмечало, в Испании зарегистрировали в 13 раз больше смертей, чем в России, хотя последняя перегнала Испанию по числу зараженных.

Financial Times и The New York Times также писали о том, что в России, возможно, занижают данные статистики о смертности от вируса. В ответ в Госдуме потребовали принять меры против журналистов этих изданий, вплоть до лишения аккредитаций. Однако Захарова отметила, что лишение аккредитации — «не наш метод». «Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом», — заявляла она.

Кроме того, в дезинформации о пандемии коронавируса Россию также обвинили в Госдепартаменте США.