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Пандемия коронавируса ,  
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В Еврокомиссии обвинили Россию в распространении теорий заговора о COVID

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Источники из России распространяют в Евросоюзе теории заговора и дезинформацию о коронавирусе. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По его словам, ложную информацию распространяют официальные и поддерживаемые российским государством источники, «то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ».

Стано отметил, что теории заговора и дезинформация может оказать «значительное влияние на общественное здравоохранение». Представитель Еврокомиссии не привел примеров и не уточнил, о чем идет речь.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

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В конце марта газета Bild также писала, что, по мнению Еврокомиссии, из России поступает много ложных сведений о коронавирусе. Европейская служба внешних связей пытается противодействовать распространению ложных данных с помощью кампании «ЕС против дезинформации», сообщало издание.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявлял, что ЕК находится в контакте с интернет-ресурсами и некоторые из них уже удалили ложную информацию о коронавирусе.

В середине мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что против России начали дезинформационную кампанию по ситуации с COVID-19. По ее словам, направление ей задал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявлял, что Россия и Китай распространяют дезинформацию в условиях пандемии.

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Помимо этого, Bloomberg публиковало статью, в которой рассматривается вопрос низкого уровня официально подтвержденных летальных исходов от коронавируса. Агентство отмечало, в Испании зарегистрировали в 13 раз больше смертей, чем в России, хотя последняя перегнала Испанию по числу зараженных.

Financial Times и The New York Times также писали о том, что в России, возможно, занижают данные статистики о смертности от вируса. В ответ в Госдуме потребовали принять меры против журналистов этих изданий, вплоть до лишения аккредитаций. Однако Захарова отметила, что лишение аккредитации — «не наш метод». «Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом», — заявляла она.

Кроме того, в дезинформации о пандемии коронавируса Россию также обвинили в Госдепартаменте США.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Еврокомиссия, коронавирус, Россия
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