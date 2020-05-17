Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

В качестве основания на поставку аппаратов ИВЛ от единственного поставщика указано «оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, ликвидации чрезвычайной ситуации».

Утром 12 мая на шестом этаже «коронавирусной» больницы святого Георгия в Санкт-Петербурге загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М». В экстренных службах предположили неисправность прибора. В результате инцидента погибли пять пациентов с COVID-19.

Тремя днями ранее аппарат ИВЛ этой же марки загорелся в московской ГКБ № 50, которая также принимает пациентов с коронавирусом. Тогда погиб один человек.

После этого Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, который выпускает аппараты «Авента-М».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что все аппараты, выпускаемые на уральском предприятии, прошли необходимые тесты. По его словам, после первого пожара в Москве на заводе была создана дополнительная комиссия, которая проверила все партии своей продукции.