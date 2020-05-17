Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ Общество, 04:21 Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах Общество, 03:48 Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID Общество, 03:38 В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса Общество, 03:08 ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19 Общество, 03:00 Медик сообщила правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу Общество, 02:46 В Ленобласти закрыли часть торговых центров из-за коронавируса Общество, 02:23 В Москве охранник ранил из пистолета двоих человек Общество, 02:03 Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар Политика, 01:48 Эксперт заявил о медленной реакции властей США на эпидемию COVID-19 Общество, 01:15 В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины Общество, 00:39 Во Франции остались недовольны решением Италии об открытии границ Политика, 00:26 Организаторы «Евровидения» назвали Роттердам городом конкурса в 2021 году Общество, 00:07 Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса Общество, 16 мая, 23:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению.

«Это была плановая закупка», — заявили в горздраве.

Согласно данным портала госзакупок, больница Святого Георгия 15 мая разместила тендер на поставку 84 аппаратов ИВЛ из Германии на общую сумму 27,7 млн руб.

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;

Аппараты с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких производства Lowenstein Medical Technology должны быть поставлены в лечебное учреждение до конца 2020 года.

В качестве основания на поставку аппаратов ИВЛ от единственного поставщика указано «оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, ликвидации чрезвычайной ситуации».

Утром 12 мая на шестом этаже «коронавирусной» больницы святого Георгия в Санкт-Петербурге загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М». В экстренных службах предположили неисправность прибора. В результате инцидента погибли пять пациентов с COVID-19.

Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров
Общество
Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО &laquo;Уральский приборостроительный завод&raquo;

Тремя днями ранее аппарат ИВЛ этой же марки загорелся в московской ГКБ № 50, которая также принимает пациентов с коронавирусом. Тогда погиб один человек.

После этого Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, который выпускает аппараты «Авента-М».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что все аппараты, выпускаемые на уральском предприятии, прошли необходимые тесты. По его словам, после первого пожара в Москве на заводе была создана дополнительная комиссия, которая проверила все партии своей продукции.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, больница
Материалы по теме
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров
Общество
Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter