Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

В качестве основания на поставку аппаратов ИВЛ от единственного поставщика указано «оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, ликвидации чрезвычайной ситуации».
Утром 12 мая на шестом этаже «коронавирусной» больницы святого Георгия в Санкт-Петербурге загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М». В экстренных службах предположили неисправность прибора. В результате инцидента погибли пять пациентов с COVID-19.
Тремя днями ранее аппарат ИВЛ этой же марки загорелся в московской ГКБ № 50, которая также принимает пациентов с коронавирусом. Тогда погиб один человек.
После этого Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге, который выпускает аппараты «Авента-М».
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что все аппараты, выпускаемые на уральском предприятии, прошли необходимые тесты. По его словам, после первого пожара в Москве на заводе была создана дополнительная комиссия, которая проверила все партии своей продукции.
Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»
«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».
В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.