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Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции лёгких на АО "Уральский приборостроительный завод"
Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции лёгких на АО "Уральский приборостроительный завод" (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

«В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана немедленно в ночь комиссия, в течение всего этого времени все партии были проверены для того, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы», — сказал министр.

По его словам, аппараты тщательно проверялись и до трагедии. Мантуров отметил, что все приборы проходили цикл испытаний перед отправкой в медицинские учреждения. Это около 100 часов наработки в разных режимах, в том числе при использовании термической камеры и вибрации.

«Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии», — сказал министр.

Росздравнадзор приостановил обращение идентичных загоревшимся ИВЛ
Общество
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Аппараты «Авента-М» использовались в двух больницах, где произошли пожары. Вечером 9 мая в Московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого случился пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая произошел пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.

После этого Росздравнадзор приостановил обращение в стране аппаратов «Авента-М», а следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров, медицинское оборудование
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