Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции лёгких на АО "Уральский приборостроительный завод" (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

«В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана немедленно в ночь комиссия, в течение всего этого времени все партии были проверены для того, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы», — сказал министр.

По его словам, аппараты тщательно проверялись и до трагедии. Мантуров отметил, что все приборы проходили цикл испытаний перед отправкой в медицинские учреждения. Это около 100 часов наработки в разных режимах, в том числе при использовании термической камеры и вибрации.

«Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии», — сказал министр.