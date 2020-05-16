Прокуратура КЧР начала проверку данных о невыплате зарплаты медикам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку появившейся в СМИ информации о нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат сотрудникам медперсонала РГБУЗ «Прикубанская центральная районная больница». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратурой Карачаево-Черкесии организовано проведение проверки по сообщениям, размещенным в СМИ, о возможных нарушениях закона при выплате заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам РГБУЗ «Прикубанская ЦРБ», а также о недостаточности средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее интернет-издание Baza сообщило, что врачи медучреждения написали заявление в прокуратуру о невыплате обещанных доплат, положенных за работу с пациентами, больными коронавирусом. Администрация ЦРБ провела общее собрание, во время споров с медиками один из представителей администрации сказал сотрудникам: «Закройте рты, пожалуйста». После этой фразы в свой адрес сотрудники ЦРБ покинули собрание.

По информации издания, сотрудники больницы также пожаловались на недостаток защитных костюмов. По информации Baza, медикам выдается всего один защитный костюм (и то не полный). В итоге, когда костюм находится на дезинфекции, медикам нечего надевать на прием к пациентам.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил на три месяца установить дополнительные выплаты медикам, непосредственно работающим с заболевшими COVID-19 пациентами.

В частности, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — в размере 50 тыс. руб., для младшего персонала — 25 тыс. руб. Помимо прочего врачам скорой помощи, работающим с зараженными, положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Накануне Путин раскритиковал чиновников за разведение «канители» вокруг выплат медикам. Президент напомнил, что выплаты должны производиться в том объеме, о котором он ранее говорил, за сам факт работы с больными COVID-19. Путин пообещал, что разговор о выплатах врачам возобновится в начале следующей недели. В частности, глава государства обещал еще раз проверить, насколько надлежаще выполняется его поручение в каждом регионе.