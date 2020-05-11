Путин поручил обсудить исчисление стажа медработникам за период пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения о льготном исчислении трудового стажа медиков за период их работы с больными коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

Предложения поручено разработать до 20 мая. Ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Путин своим указом предоставил дополнительные страховые гарантии медработникам, работающим с зараженными коронавирусом. Действие указа распространяется на врачей, средний и младший медицинский персонал, а также водителей скорой помощи.

В случае смерти медработников от COVID-19 их родственники получат 2,7 млн руб. Если медработник получает инвалидность из-за перенесенного коронавируса, ему положена выплата в размере от 680 тыс. до 2 млн руб. При временной потере трудоспособности будет выплачено 68 тыс. руб.