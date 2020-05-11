В Минздраве попросили не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова попросила главврачей медучреждений не экономить на стимулирующих выплатах медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Ее слова опубликованы на сайте Минздрава России.

По словам Семеновой, ведомство получило из некоторых регионов тревожные сигналы о том, что некоторым медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей. При этом им не разъяснили методику расчета. В этой связи у медперсонала возникает ощущение, что на них сэкономили, отметила замминистра.

«Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и, исходя от времени, которое он отработал», — сообщила Семенова.

Она также объяснила, что выплата президентской надбавки происходит в размере не более 100% на одну ставку. В частности, если медработник работает на пол ставки, то ему выплачивается половина стоимости надбавки, а если на две ставки, то он все равно получает одну выплату. По словам Семеновой, размер выплат может уменьшиться по причине невыхода на работу — например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен.

Замминистра также добавила, что стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки.

По словам Семеновой, Минздрав до 30 апреля перечислил в регионы средства, предназначенные для медиков, лечащих больных коронавирусом пациентов. Выплаты за апрель необходимо перечислить не позднее 15 мая в соответствии со сроками выплаты зарплаты, принятыми в медицинской организации. При этом конкретный перечень подразделений медорганизаций и должностей медработников, которым положены выплаты, определяет ее руководитель главврач, добавила Семенова.

В начале апреля президент России Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, зараженными коронавирусом. В частности, для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).