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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Италии откроют границы с 3 июня

С 3 июня в Италии разрешат поездки между регионами, а также снимут запрет на въезд в страну и выезд из нее в рамках смягчения ограничений, введенных из-за распространения короанвируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания Совета министров республики.

Ограничения смогут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения коронавирусом.

Кроме того, с 18 мая перестанут действовать ограничения на передвижение в пределах одного региона. Возобновить действие ограничительных мер власти регионов смогут в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Страны Европы и Азии начали снимать введенные из-за пандемии ограничения
Политика
Фото: China Daily / Reuters

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировали 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 31 тыс. человек умерли. По состоянию на 16 мая страна занимает пятое место по числу зараженных COVID-19 в мире. За последние сутки в стране зафиксировали 802 новых случая заражения.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
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Теги: Италия, коронавирус
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