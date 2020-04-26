В Италии объявили о смягчении мер и запуске второй фазы борьбы с вирусом

Послабления карантина вступят в силу 4 мая. Гражданам можно будет посещать парки, заниматься спортом и передвигаться внутри регионов, соблюдая меры безопасности. В ограниченном режиме начнут работу бары и рестораны

Милан, Италия (Фото: Luca Bruno / AP)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в рамках обращения к нации объявил о смягчении карантинного режима в стране и запуске второй фазы борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает La Stampa.

«Мы создали механизм на ближайшие месяцы, перед нами стоит тяжелая задача: мы должны соблюдать правила», — заявил он.

По его словам, послабления карантина и нововведения начнут действовать по всей стране с 4 мая.

Начиная с этой даты, как сообщил глава правительства, гражданам будет позволено совершать поездки внутри отдельных регионов, однако для этого нужно будет обосновать цель поездки и соблюдать все необходимые меры безопасности (социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты и т.д.). Переезды из региона в регион будут разрешены только для работы и «медицинских визитов».