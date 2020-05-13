Страны Европы и Азии начали снимать введенные из-за пандемии ограничения

Что происходит при ослаблении карантина

С начала снятия ограничений в Германии коэффициент репродукции коронавируса незначительно превысил единицу и в понедельник достиг 1,07, то есть один инфицированный стал заражать более одного человека. Для сравнения, в прошлую среду, когда в стране начали смягчать карантин, коэффициент составлял 0,67. В Институте Роберта Коха считают, что пока волноваться не о чем, беспокоиться надо будет, если коэффициент достигнет отметки в 1,2–1,3 и продержится на этом уровне несколько дней.

В случае снятия карантинных мер опасность будут представлять бессимптомные больные. По разным оценкам, в такой форме болеют от 17,5% до 25% инфицированных. Эти данные называл в конце марта глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. По оценкам китайских медиков, до 44% заражений могут происходить в досимптомном периоде.

С начала мая в Ухане, где началась эпидемия, не выявили ни одного нового заболевшего — только зараженных без симптомов. В Китае бессимптомных больных с подтвержденным диагнозом не учитывают в официальной статистике: они попадают туда только в случае возникновения выраженных признаков болезни. Последнего больного в городе выписали из больницы 26 апреля. Однако за 9 и 10 мая в Ухане были зарегистрированы шесть новых случаев — все заболевшие жили в одном многоквартирном доме, и про всех до этого было известно, что они бессимптомные больные. Из-за новых заражений власти Уханя собираются протестировать всех жителей города, это 11 млн человек.

Насколько далеко продвинулись разработки вакцин и лекарств

Победить пандемию по-прежнему можно только двумя путями, согласны большинство экспертов: разработать вакцину или выработать коллективный иммунитет. Сейчас по всему миру разрабатываются около 150 препаратов от коронавируса и 80 вакцин, однако еще ни в одной стране не перешли ко второй фазе их клинических испытаний. И пока нет действенного препарата, единственным способом замедлить распространение инфекции остается социальное дистанцирование (медицинские маски, в частности, оказались более эффективными в качестве защиты от инфекции, чем считалось ранее).

«Невозможно оценить эффективность вакцины до тех пор, пока она не будет разработана и не будут проведены клинические испытания, — отметил в разговоре с РБК профессор Калифорнийского университета Беркли, генетик Расмус Нильсен. — Сколько будет действовать иммунитет, зависит от вируса. Мы не знаем правил и законов, которые бы позволяли успешно предсказывать, сколько будет сохраняться иммунитет». «Скорость мутации SARS-CoV-2 немного медленнее, чем у, например, гриппа, но она все равно сравнительно велика, — добавил Нильсен. — Одна из причин, почему каждый год нужна новая вакцина от гриппа, — мутации вируса». По его словам, надежда на то, что потребуется единоразовое вакцинирование, по-прежнему есть, несмотря на мутацию SARS-CoV-2.

Велика ли опасность заболеть повторно

До сих пор неизвестно, сколько после выздоровления сохраняется иммунитет от вируса SARS-CoV-2. В конце апреля корейские медики заявили, что 263 уже переболевших человека снова получили положительный результат на коронавирус, хотя с момента полного выздоровления некоторых из них прошли недели. Позднее это объяснилось несовершенством системы тестирования — повторного заражения или реактивации SARS-CoV-2 не было.

Специально созданная группа экспертов установила, что положительный результат давали не полноценные вирусы, а их мертвые фрагменты, застрявшие в эпителии. Тест этой разницы не улавливает, показывая только присутствие вирусной РНК в образце. Сейчас уже известно, что остатки вируса могут сохраняться в теле человека еще долгое время после выздоровления. У некоторых пациентов вирус обнаруживается в мокроте и стуле через несколько месяцев после появления симптомов. Поэтому по-прежнему официально не подтвержден ни один случай повторного заражения человека коронавирусом.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что переболевшие люди не застрахованы от повторного заражения, пока не доказано обратное. В начале мая китайские ученые опубликовали результаты эксперимента, в котором попытались на этапе выздоровления после первичной инфекции вторично заразить макак тем же SARS-CoV-2. У них ничего не вышло — у животных сработал приобретенный иммунитет.