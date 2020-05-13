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Страны Европы и Азии начали снимать введенные из-за пандемии ограничения

В некоторых регионах заболеваемость COVID-19 после этого начала расти
Значительная часть стран Европы и Азии объявили о смягчении карантинных мер. Однако опасность второй волны эпидемии сохраняется, например, власти Сеула был вынуждены вновь закрыть клубы, бары и рестораны
Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters

Ждать ли вторую волну пандемии

В конце апреля — начале мая большинство европейских стран, в том числе Италия и Испания, которые сильнее других пострадали от эпидемии коронавируса, объявили о смягчении карантинных мер. Но уже 11 мая Еврокомиссия призвала членов ЕС готовиться ко второй волне заболевания. Главный источник страхов — история мировых эпидемий. Вторая волна испанки в 1918 года значительно превысила по масштабу и числу жертв первую.

Примеры роста заболеваемости после отмены части карантинных мер уже есть. В Южной Корее до прошлых выходных несколько недель регистрировались единичные случаи заболевания COVID-19 — страна является самым успешным примером борьбы с распространением коронавируса. Сеулу удалось остановить распространение инфекции на раннем этапе благодаря беспрецедентному контролю контактов заболевших. В начале мая власти страны начали поэтапно снимать карантинные меры, открылись бары, рестораны и клубы. В результате, как выяснилось позже, 2 мая 29-летний мужчина с коронавирусом в бессимптомной форме посетил пять клубов и баров в Итэвоне, одном из районов Сеула, и уже в эти выходные в Южной Корее наблюдался скачок заболеваемости. За несколько дней стало известно о более чем 100 новых случаях заражения, и большинство заболевших посещали те самые развлекательные заведения. В ответ на вспышку администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших клубы в Итэвоне с 24 апреля по 6 мая, и уже установила контакт более чем с 2400 из них. Из-за инцидента в столице до июня вновь закрыли бары, рестораны и клубы. А в воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал страну приготовиться ко второй волне эпидемии.

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Что происходит при ослаблении карантина

С начала снятия ограничений в Германии коэффициент репродукции коронавируса незначительно превысил единицу и в понедельник достиг 1,07, то есть один инфицированный стал заражать более одного человека. Для сравнения, в прошлую среду, когда в стране начали смягчать карантин, коэффициент составлял 0,67. В Институте Роберта Коха считают, что пока волноваться не о чем, беспокоиться надо будет, если коэффициент достигнет отметки в 1,2–1,3 и продержится на этом уровне несколько дней.

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В случае снятия карантинных мер опасность будут представлять бессимптомные больные. По разным оценкам, в такой форме болеют от 17,5% до 25% инфицированных. Эти данные называл в конце марта глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд. По оценкам китайских медиков, до 44% заражений могут происходить в досимптомном периоде.

С начала мая в Ухане, где началась эпидемия, не выявили ни одного нового заболевшего — только зараженных без симптомов. В Китае бессимптомных больных с подтвержденным диагнозом не учитывают в официальной статистике: они попадают туда только в случае возникновения выраженных признаков болезни. Последнего больного в городе выписали из больницы 26 апреля. Однако за 9 и 10 мая в Ухане были зарегистрированы шесть новых случаев — все заболевшие жили в одном многоквартирном доме, и про всех до этого было известно, что они бессимптомные больные. Из-за новых заражений власти Уханя собираются протестировать всех жителей города, это 11 млн человек.

Насколько далеко продвинулись разработки вакцин и лекарств

Победить пандемию по-прежнему можно только двумя путями, согласны большинство экспертов: разработать вакцину или выработать коллективный иммунитет. Сейчас по всему миру разрабатываются около 150 препаратов от коронавируса и 80 вакцин, однако еще ни в одной стране не перешли ко второй фазе их клинических испытаний. И пока нет действенного препарата, единственным способом замедлить распространение инфекции остается социальное дистанцирование (медицинские маски, в частности, оказались более эффективными в качестве защиты от инфекции, чем считалось ранее).

«Невозможно оценить эффективность вакцины до тех пор, пока она не будет разработана и не будут проведены клинические испытания, — отметил в разговоре с РБК профессор Калифорнийского университета Беркли, генетик Расмус Нильсен. — Сколько будет действовать иммунитет, зависит от вируса. Мы не знаем правил и законов, которые бы позволяли успешно предсказывать, сколько будет сохраняться иммунитет». «Скорость мутации SARS-CoV-2 немного медленнее, чем у, например, гриппа, но она все равно сравнительно велика, — добавил Нильсен. — Одна из причин, почему каждый год нужна новая вакцина от гриппа, — мутации вируса». По его словам, надежда на то, что потребуется единоразовое вакцинирование, по-прежнему есть, несмотря на мутацию SARS-CoV-2.

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Фото: China Daily / Reuters

Велика ли опасность заболеть повторно

До сих пор неизвестно, сколько после выздоровления сохраняется иммунитет от вируса SARS-CoV-2. В конце апреля корейские медики заявили, что 263 уже переболевших человека снова получили положительный результат на коронавирус, хотя с момента полного выздоровления некоторых из них прошли недели. Позднее это объяснилось несовершенством системы тестирования — повторного заражения или реактивации SARS-CoV-2 не было.

Специально созданная группа экспертов установила, что положительный результат давали не полноценные вирусы, а их мертвые фрагменты, застрявшие в эпителии. Тест этой разницы не улавливает, показывая только присутствие вирусной РНК в образце. Сейчас уже известно, что остатки вируса могут сохраняться в теле человека еще долгое время после выздоровления. У некоторых пациентов вирус обнаруживается в мокроте и стуле через несколько месяцев после появления симптомов. Поэтому по-прежнему официально не подтвержден ни один случай повторного заражения человека коронавирусом.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что переболевшие люди не застрахованы от повторного заражения, пока не доказано обратное. В начале мая китайские ученые опубликовали результаты эксперимента, в котором попытались на этапе выздоровления после первичной инфекции вторично заразить макак тем же SARS-CoV-2. У них ничего не вышло — у животных сработал приобретенный иммунитет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Александр Атасунцев
Теги: Германия, Южная Корея, вакцина
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