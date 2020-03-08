Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Италии временно будут закрыты на въезд и выезд Ломбардия и еще 14 провинций. Ограничения продлятся до 3 апреля

Фото: AP / Andrew Medichini

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.

Согласно документу, в Италии с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия и еще 14 провинций: Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. При необходимости эти регионы смогут перераспределить пациентов между собой.

Таким образом, закрытые «красные зоны», которые были созданы в начале вспышки коронавируса в Италии, исчезнут. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии — не менее одного метра.

Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.