Из Италии вернулись все помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные

Фото: Минобороны РФ

Последний борт с военнослужащими, помогавшими Италии бороться с пандемией коронавируса, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«15 мая 2020 года завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что самолет Ил-76 вылетел с аэродрома Виллафранка в городе Верона. На нем Италию покинули 13 военнослужащих и одна единица специальной военной техники.

В марте Италия вышла на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса и на второе место по общему количеству заразившихся. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились о помощи с российской стороны.