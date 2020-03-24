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В Италию прибыл четырнадцатый самолет ВКС России

В Италию прибыл четырнадцатый российский самолет Ил-76 с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом на борту. Об этом сообщает Минобороны России.

Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый по счету самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыли на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» в 30 км к юго-западу от Рима, говорится в сообщении Минобороны.

Самолеты ВКС России уже доставили в Италию около ста российских военных специалистов, а также технику и имущество.

Появилось видео из вылетевшего из-за вируса в Италию самолета ВКС
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Президент России Владимир Путин 21 марта предложил председателю Совета министров Италии Джузеппе Конте оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Российский лидер заявил, что в Италию будут поставлены средства защиты, мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское и иное оборудование.

Италия занимает второе место после Китая по числу заразившихся коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране зафиксировано свыше 59 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

Теги: коронавирус, Италия, ВКС России, самолет
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