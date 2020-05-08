Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии

Около 20 российских военнослужащих вернутся 8 мая из Италии, где они помогали в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Кроме того, в Россию из Италии вернут четыре единицы специальной техники, указали в ведомстве.

Первая колонна российских военнослужащих уже отправилась на аэродром Вероны, откуда они вылетят на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. Всего 8 мая планируется совершить два рейса, уточнили в ведомстве.

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