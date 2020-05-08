Пандемия коронавируса , 08 мая, 10:20
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Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии
Около 20 российских военнослужащих вернутся 8 мая из Италии, где они помогали в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Кроме того, в Россию из Италии вернут четыре единицы специальной техники, указали в ведомстве.
Первая колонна российских военнослужащих уже отправилась на аэродром Вероны, откуда они вылетят на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. Всего 8 мая планируется совершить два рейса, уточнили в ведомстве.
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