Десятый самолет с российскими военными медиками вернулся из Италии

Десятый самолет ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVD-19 в Италии, прибыл на аэродром Чкаловский в Московской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Всего с 8 мая десятью рейсами с аэродрома Виллафранка (город Верона) в РФ были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — сообщили в ведомстве.

Россия оказывает помощь итальянской стороне с середины марта, после того, как в Италии стремительно ухудшилась ситуация на фоне пандемии коронавируса, и страна вышла на первое место по числу заболевших. В этой связи президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте договорились о поставке медоборудования и средств защиты в республику. Помимо этого, бригада российских вирусологов прибыла в город Бергамо для обработки объектов здравоохранения и транспорта.

Всего в период с 23 по 25 марта Россия направила в Италию 14 самолетов, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов.

В середине апреля посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что помощь российских военных по борьбе с распространением коронавируса также запросили регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия.

По данным Университета Хопкинса на 14 мая, Италия занимает пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Умерли в стране 31 106 человек. На первом месте оказались США, где выявлено более 1,3 млн случаев заражений COVID-19. Умерли 84119 человек.