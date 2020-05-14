Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
Врач предупредил о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19 Общество, 06:09 Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса Финансы, 06:00 Собянина попросили возобновить работу автосалонов в Москве Бизнес, 05:48 Десятый самолет с российскими военными медиками вернулся из Италии Общество, 05:47 Россияне назвали главную проблему дистанционного образования Общество, 05:00 Пожар на складе отходов в Хабаровском крае потушили спустя пять дней Общество, 04:56 Макгрегор и глава UFC поддержали находящегося в коме отца Нурмагомедова Спорт, 04:43 NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России Общество, 04:25 Сервис такси Wheely отказался передавать властям Москвы геоданные машин Бизнес, 03:44 Роспотребнадзор рекомендовал отменить перемены в российских школах Общество, 03:29 Минобороны, ФСБ и Росгвардия получат почти ₽5 млрд на выплаты медикам Общество, 03:09 В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих Общество, 02:39 Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков Общество, 02:19 Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих Политика, 01:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Десятый самолет с российскими военными медиками вернулся из Италии

Десятый самолет ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVD-19 в Италии, прибыл на аэродром Чкаловский в Московской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Всего с 8 мая десятью рейсами с аэродрома Виллафранка (город Верона) в РФ были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники», — сообщили в ведомстве.

Россия оказывает помощь итальянской стороне с середины марта, после того, как в Италии стремительно ухудшилась ситуация на фоне пандемии коронавируса, и страна вышла на первое место по числу заболевших. В этой связи президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте договорились о поставке медоборудования и средств защиты в республику. Помимо этого, бригада российских вирусологов прибыла в город Бергамо для обработки объектов здравоохранения и транспорта.

Всего в период с 23 по 25 марта Россия направила в Италию 14 самолетов, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов.

В середине апреля посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что помощь российских военных по борьбе с распространением коронавируса также запросили регионы Пьемонт, Апулия и Фриули — Венеция-Джулия.

Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным Университета Хопкинса на 14 мая, Италия занимает пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Умерли в стране 31 106 человек. На первом месте оказались США, где выявлено более 1,3 млн случаев заражений COVID-19. Умерли 84119 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: ВКС России, Минобороны России, Италия, коронавирус
Материалы по теме
В Италию прибыл четырнадцатый самолет ВКС России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter