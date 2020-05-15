Последний самолет с российскими военными вылетел из Италии

Фото: Минобороны РФ

Из Италии в Россию вылетел последний борт с российскими военными специалистами и техникой, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

Самолет Ил-76 вылетел с аэродрома Виллафранка (город Верона). На нем Италию покинули 13 военнослужащих и одна единица специальной военной техники. На аэродроме их провожал генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде.

«Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации», — отметили в Минобороны.

Россия оказывала Италии помощь в борьбе с коронавирусом с марта, когда там резко ухудшилась ситуация. С 23 по 25 марта Россия направила в Италию 14 самолетов с военными вирусологами и эпидемиологами. Они дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии и принимали пациентов с коронавирусом в госпиталях Бергамо.