Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

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Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Rai.

По последним данным национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. Об этом также свидетельствуют данные SCMP.

По словам Борелли, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.

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