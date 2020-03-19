Пандемия коронавируса , 19 мар, 20:46
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Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Rai.
По последним данным национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. Об этом также свидетельствуют данные SCMP.
По словам Борелли, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.
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