В Италии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные департамента гражданской защиты страны.

В частности, с начала пандемии в Италии коронавирусом заразились 222 104 человек. Из них выписали 112 541 человек, в том числе 3502 — за последние сутки.

С начала пандемии в Италии умерли 31106 человек, говорится в этом сообщении. Из них за последние сутки умерли 195 человек.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда стран также заявили о выявленных случаях.

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии выявили в конце января текущего года. Вирус в Рим привезли двое туристов из Китая. Впоследствии Италия одной из первых стран Европы закрыла авиасообщение с Китаем. Тогда же в качестве мер по нераспространению коронавируса правительство Италии ввело режим чрезвычайной ситуаации. Ограничения будут действовать шесть месяцев.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. На первом месте располагаются США, где выявили более 1,3 млн случаев заражений.