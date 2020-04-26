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Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии

Российские военные специалисты, а также военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали три дома престарелых в итальянской провинции Брешиа (Ломбардия). Об этом сообщает Минобороны России.

Дезинфекцию провели в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато, уточнили в ведомстве.

По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии. Они обработали 85 зданий и сооружений, более 650 тыс. кв. м внутренних помещений и более 130 тыс. кв. м дорог.

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Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Российские специалисты работают в Италии с конца марта. 23 и 24 марта вирусологи, эпидемиологи и врачебно-сестринские бригады из России прибыли на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джкзеппе Конте.

20 апреля Путин отметил, что помощь России другим странам в борьбе с коронавирусом не является «дорогой с односторонним движением». Так, в Италии Россия закупает датчики давления, необходимые для производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировано 195 351 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна находится на третьем месте в мире по количеству заболевших.

Теги: Минобороны, Италия, коронавирус, дезинфекция
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