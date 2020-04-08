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Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо

Фото: Минобороны РФ

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к работе в полевом госпитале в Бергамо, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

Уточняется, что с российской стороны в работе участвуют восемь врачебно-сестринских бригад. Они принимают пациентов, а также занимаются лечением больных, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Российские врачи будут дежурить круглосуточно в три смены, сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские военные специалисты провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых людей в городах Кальчо, Чвидате-аль-Пиано, Колоне-аль-Серио, указали в ведомстве.

Оборудованный военными России полевой госпиталь в Бергамо. Фоторепортаж
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Италия является лидером по числу зараженных коронавирусом в Европе. По данным департамента гражданской обороны Италии, заболевание в стране диагностировали у более 135,5 тыс. человек. Число жертв коронавируса превысило 17 тыс.

Россия направила самолеты с гуманитарной помощью в Италию в конце марта. В Минобороны сообщали, что в страну доставили около 100 российских военных специалистов, а также оборудование и технику.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Италия, коронавирус, Минобороны
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