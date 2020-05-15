«МБХ медиа» получило уведомление о блокировке статьи о смертях от COVID
Компания Google направила изданию «МБХ медиа» уведомление о необходимости удалить с сайта статью о смертности от коронавируса в России, основанную на материале Financial Times. Сообщение об этом опубликовано на сайте «МБХ медиа».
В Goolge объяснили, что получили требование о блокировке статьи от Роскомнадзора, поскольку сайт «МБХ медиа» расположен на облачном хостинге Google Cloud Platform.
«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России», — цитирует издание письмо Google.
В компании пояснили, что Роскомнадзор в своем требовании сослался на решение Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. В свою очередь Генпрокуратура утверждает, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Непосредственно от Роскомнадзора редакция никаких уведомлений не получала, сообщили в издании.