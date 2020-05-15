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«МБХ медиа» получило уведомление о блокировке статьи о смертях от COVID

Фото: Armin Durgut / Zuma / Global Look Press
Фото: Armin Durgut / Zuma / Global Look Press

Компания Google направила изданию «МБХ медиа» уведомление о необходимости удалить с сайта статью о смертности от коронавируса в России, основанную на материале Financial Times. Сообщение об этом опубликовано на сайте «МБХ медиа».

В Goolge объяснили, что получили требование о блокировке статьи от Роскомнадзора, поскольку сайт «МБХ медиа» расположен на облачном хостинге Google Cloud Platform.

«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России», — цитирует издание письмо Google.

В компании пояснили, что Роскомнадзор в своем требовании сослался на решение Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. В свою очередь Генпрокуратура утверждает, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Непосредственно от Роскомнадзора редакция никаких уведомлений не получала, сообщили в издании.

РБК направил запрос представителям Роскомнадзора и Google.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Статья в Financial Times датирована 11 мая. В ней говорилось, что реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика. Такой вывод издание сделало на основе анализа данных об умерших от всех причин по Москве и Санкт-Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

«Официальные показатели смертности от COVID в этих двух городах за тот же период составили всего 629 случаев, в результате чего 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, остались неучтенными. Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — писала газета.

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя этот материал, заявила, что власти России никогда не манипулировали статистикой, в том числе отражающей число жертв коронавирусной инфекции COVID-19.

Роскомнадзор заявил, что совместно с представителями других «заинтересованных органов государственной власти» начал изучение публикаций в Financial Times, а также в газете The New York Times, в которой вышел похожий материал.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России заявила, что попросит МИД принять меры к Financial Times и The New York Times вплоть до лишения их аккредитации.

Теги: коронавирус, блокировка, Роскомнадзор
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