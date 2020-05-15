«МБХ медиа» получило уведомление о блокировке статьи о смертях от COVID

Фото: Armin Durgut / Zuma / Global Look Press

Компания Google направила изданию «МБХ медиа» уведомление о необходимости удалить с сайта статью о смертности от коронавируса в России, основанную на материале Financial Times. Сообщение об этом опубликовано на сайте «МБХ медиа».

В Goolge объяснили, что получили требование о блокировке статьи от Роскомнадзора, поскольку сайт «МБХ медиа» расположен на облачном хостинге Google Cloud Platform.

«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России», — цитирует издание письмо Google.

В компании пояснили, что Роскомнадзор в своем требовании сослался на решение Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года. В свою очередь Генпрокуратура утверждает, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Непосредственно от Роскомнадзора редакция никаких уведомлений не получала, сообщили в издании.