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Главным условием отмены всех ограничений Мурашко назвал вакцину

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: РИА Новости)

Возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни», — сказал министр на пленарном заседании Государственной думы (цитата по ТАСС).

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По слова министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появится в стране ближе к последней декаде июля, уточнил он.

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