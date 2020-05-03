Глава Минздрава заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Часть ограничительных мер останется «до появления медикаментозных мер профилактики распространения», заявил министр. Глава Роспотребнадзора говорила, что результаты в разработке вакцины против коронавируса появятся в середине лета

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Отдельные ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сохранятся до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство от заболевания. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, ограничения будут сняты поэтапно, однако часть из них придется сохранить «до появления медикаментозных мер профилактики распространения». О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

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На вопрос журналистки о том, не приведет ли отмена карантинных мер в России ко второй волне коронавируса, Мурашко ответил, что это возможно, если в стране не появится популяционный иммунитет к инфекции. «Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — заявил он.