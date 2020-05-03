Глава Минздрава заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Часть ограничительных мер останется «до появления медикаментозных мер профилактики распространения», заявил министр. Глава Роспотребнадзора говорила, что результаты в разработке вакцины против коронавируса появятся в середине лета
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Отдельные ограничительные меры, введенные в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сохранятся до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство от заболевания. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, ограничения будут сняты поэтапно, однако часть из них придется сохранить «до появления медикаментозных мер профилактики распространения».О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.
На вопрос журналистки о том, не приведет ли отмена карантинных мер в России ко второй волне коронавируса, Мурашко ответил, что это возможно, если в стране не появится популяционный иммунитет к инфекции. «Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — заявил он.
По мнению министра, Россия оказалась готова к эпидемии и смогла в том числе выиграть время благодаря принятым мерам. «Мы фактически получили преимущество в несколько месяцев», — сказал Мурашко. В качестве примера он привел ограничение контактов с зарубежными странами с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и ограничительные меры по передвижению граждан.
«Выигрыш во времени — это развертывание системы. Ни одна страна до этого не имела полностью комплекса мер, который бы был настроен именно на такой вид заболевания, массовость и такое количество пациентов, нуждающихся в госпитализации», — добавил Мурашко.
Накануне министр говорил, что снимать карантинные меры сразу после прохождения пика заболеваемости нельзя, чтобы не вызвать новый рост числа инфицированных.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, результатов в разработке вакцины против коронавируса стоит ждать не раньше чем к середине лета. В конце апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список перспективных девять вакцин, разрабатываемых в России: шесть препаратов, которые создают специалисты новосибирского центра вирусологии «Вектор», две вакцины компании «Биокад» и еще одно средство, разрабатываемое в петербургском НИИ вакцин и сывороток.
В России в связи с пандемией коронавируса дни до 11 мая включительно объявлены нерабочими, в этот период в стране действует режим самоизоляции. Президент Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета подготовить план поэтапного выхода из этого режима после майских праздников. Однако Попова допустила, что если россияне будут нарушать карантинные меры, то их могут ужесточить после 12 мая. Похожую точку зрения выразил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава Сергей Бойцов, отметив рост новых случаев заражения.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом