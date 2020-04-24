Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ

Шесть из них разработаны новосибирским центром «Вектор», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Все вакцины находятся в стадии доклинических исследований

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять разработок, созданных российскими специалистами. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В перечне ВОЗ на 23 апреля шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД».

Вакцины, разрабатываемые «Вектором», были созданы на платформе вакцин против вируса Эбола, а также на основе вирусов кори и гриппа А, сообщает оперштаб. Препарат, созданный в петербургском НИИ, основывается на рекомбинантном белке и наночастицах.

Всего в перечне ВОЗ содержится 83 препарата. Из них 77 — в стадии доклинических исследований и шесть — в стадии клинических исследований на людях. Все российские препараты включены в список проходящих доклинические исследования.