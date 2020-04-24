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Пандемия коронавируса ,  
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Девять российских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ

Шесть из них разработаны новосибирским центром «Вектор», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. Все вакцины находятся в стадии доклинических исследований
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против коронавируса девять разработок, созданных российскими специалистами. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В перечне ВОЗ на 23 апреля шесть препаратов, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, а также два препарата компании «БИОКАД».

Вакцины, разрабатываемые «Вектором», были созданы на платформе вакцин против вируса Эбола, а также на основе вирусов кори и гриппа А, сообщает оперштаб. Препарат, созданный в петербургском НИИ, основывается на рекомбинантном белке и наночастицах.

Всего в перечне ВОЗ содержится 83 препарата. Из них 77 — в стадии доклинических исследований и шесть — в стадии клинических исследований на людях. Все российские препараты включены в список проходящих доклинические исследования.

«Вектор» сообщил о готовности испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По данным главы информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, главного врача московской больницы № 71 Александра Мясникова, доклинические испытания вакцины Минздрава против коронавируса могут завершиться к концу мая, однако врач предупредил, что даты могут немного измениться.

В начале этой недели специалисты центра «Вектор» анонсировали начало клинических испытаний новой вакцины в июне. До этого центр должен получить разрешение от Минздрава и одобрение этического комитета при министерстве и исследовательском центре.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 62,7 тыс. случаев заражение коронавирусом, из которых более половины (33,9 тыс.) приходятся на Москву. Всего с начала пандемии в стране умерли 555 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина, ВОЗ
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