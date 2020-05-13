Глава Минздрава назвал возможный срок возвращения Мишустина к работе

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, может выйти на работу на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время пресс-подхода в Госдуме.

Мишустин идет на поправку, и его состояние здоровья «уже позволяет» входить в рабочий процесс, сказал Мурашко, отметив, что сегодня премьер-министр проводил видеосовещание.

«Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — указал глава Минздрава. По его словам, премьер-министру еще требуются медицинские процедуры, но «динамика положительная».

О заражении коронавирусом Мишустин сообщил 30 апреля. После этого он начал лечение в одной из государственных клиник, а его полномочия временно передали первому вице-премьеру Андрею Белоусову.