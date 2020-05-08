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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте кабмина. Встреча состоялась в режиме видеоконференции.

В пресс-службе правительства РБК подтвердили, что премьер-министр продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений. На связь с членами правительства он вышел по видео из больницы, где ему специально организовали кабинет.

«Хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента о поддержке ветеранов, в том числе его указа о единовременных выплатах к празднику», — сказал Мишустин, открывая мероприятие.

Он отметил, что правительство подготовило необходимые акты, для того чтобы ветераны получили выделенные средства вовремя. Кроме того, были приняты дополнительные меры их поддержки, указал премьер. По его словам, речь идет о ремонте домов и квартир ветеранов, а также о медицинской помощи и лекарствах для них.

«В ситуации с распространением коронавируса надо уделять им самое пристальное внимание», — подчеркнул Мишустин.

Накануне Мишустин уже проводил совещание с членами кабмина и главой ЦБ, однако видео встречи опубликовано не было. В ходе совещания обсуждался новый пакет мер поддержки экономики.

Заболевший COVID-19 Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономике
Политика
Михаил Мишустин

О положительном результате теста на наличие коронавируса Мишустин сообщил 30 апреля. Его полномочия временно передали первому вице-премьеру Андрею Белоусову. После этого Мишустин отправился на лечение в одну их государственных клиник, сообщал его пресс-секретарь Борис Беляков.

6 мая Мишустин пропустил видеосовещание с президентом Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19 в России. В ходе встречи президент пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления, отметив, что тот идет на поправку. Путин указал, что каждый день общается с Мишустиным по телефону, а также добавил, что тот продолжает активно участвовать в обсуждении решений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, коронавирус, Михаил Мишустин
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