Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте кабмина. Встреча состоялась в режиме видеоконференции.

В пресс-службе правительства РБК подтвердили, что премьер-министр продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений. На связь с членами правительства он вышел по видео из больницы, где ему специально организовали кабинет.

«Хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента о поддержке ветеранов, в том числе его указа о единовременных выплатах к празднику», — сказал Мишустин, открывая мероприятие.

Он отметил, что правительство подготовило необходимые акты, для того чтобы ветераны получили выделенные средства вовремя. Кроме того, были приняты дополнительные меры их поддержки, указал премьер. По его словам, речь идет о ремонте домов и квартир ветеранов, а также о медицинской помощи и лекарствах для них.

«В ситуации с распространением коронавируса надо уделять им самое пристальное внимание», — подчеркнул Мишустин.