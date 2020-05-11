Пресс-секретарь сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Мишустина

Врачи наблюдают положительную динамику здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, ранее заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, передает «РИА Новости».

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинском учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — отметил он.

По словам Белякова, участие Мишустина в совещании с президентом России Владимиром Путиным, намеченное на 11 мая, не планировалось, но все меры поддержки экономики и населения были согласованы с председателем правительства.

Ранее Кремль анонсировал выступление Путина с новым обращением к россиянам по ситуации с COVID-19. Речь пойдет о новых мерах поддержки экономики и граждан, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке.