Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим

Находящийся на лечении от COVID-19 Михаил Мишустин провел онлайн совещание с членами правительства, на котором обсуждалось исполнение пакета мер поддержки, предложенных Владимиром Путиным

Владимир Путин и Михаил Мишустин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Пакет мер для поддержки граждан и экономики в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 стал самым большим как по финансовым показателям, так и по кругу людей, которых он затронет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами правительства по социально-экономическим вопросам, которое он провел онлайн из больницы.

«Этот пакет стал самым большим и по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он предназначен», — сказал глава правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Мишустин отметил, что только за прошедшие сутки через сайт госуслуг было подано более двух миллионов заявок на выплату разовой помощи в размере 10 тыс. рублей для родителей детей в возрасте от 3 до 16 лет.

«Что не менее важно, без сбора каких-либо справок», — отметил премьер. Он также пообещал детально разобраться с дополнительными выплатами медикам, о которых говорил президент Владимир Путин.