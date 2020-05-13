Мишустин назвал предложенный Путиным пакет мер поддержки самым дорогим

«По данным казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 млрд руб., однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд руб. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой», — заявил глава правительства и добавил, что на Чукотке и Магадане «даже не приступили к выплатам».
Владимир Путин 11 мая в очередном обращении к нации объявил о завершении периода нерабочих дней в России, дальнейшие действия по ослаблению карантинного режима должны принимать главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки.
В этом же обращении президент предложил новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. Одно из срочных поручений — до 15 мая обеспечить выплату дополнительных федеральных надбавок всем медикам, которые непосредственно работают с заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами.
В пакет вошли предложение повысить пособие по уходу за ребенком вдвое — до 6750 руб., единовременно выплатить семьям по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, начать на месяц раньше — с 1 июня — оформление выплат малообеспеченным семьям на детей с трех до семи лет включительно, установить ежемесячную выплату в 5 тыс. руб. с апреля по июнь всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет.
Кроме того, самозанятым вернут уплаченные в 2019 году налоги, предприятиям из пострадавших отраслей предоставят зарплатные кредиты на шесть месяцев под 2% исходя из одного МРОТ на одного сотрудника в месяц, все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для ИП, а также предприятий и малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал 2020 года будут списаны. Индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов в 2020 году.
Официально Мишустин находится на лечении, после того как 30 апреля во время совещания с Путиным он сообщил о заражении коронавирусом. Временно исполняющим обязанности главы правительства президент назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова.