Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Hurriyet.
Отвечая на вопрос журналистов о ЗРК во время полета из Москвы, турецкий лидер отметил, что С-400 являются собственностью страны и турецкие военные продолжают обучаться работать на них.
«Они будут введены в апреле. Однако вчера я сказал [на переговорах в Кремле], что если США поставят нам комплексы Patriot, то мы их купим», — заявил Эрдоган.
Летом 2019 года Россия завершила поставки С-400 в Турцию по контракту стоимостью $2,5 млрд.