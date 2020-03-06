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Политика ,  
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Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции

Пусковая установка зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Hurriyet.

Отвечая на вопрос журналистов о ЗРК во время полета из Москвы, турецкий лидер отметил, что С-400 являются собственностью страны и турецкие военные продолжают обучаться работать на них.

«Они будут введены в апреле. Однако вчера я сказал [на переговорах в Кремле], что если США поставят нам комплексы Patriot, то мы их купим», — заявил Эрдоган.

Летом 2019 года Россия завершила поставки С-400 в Турцию по контракту стоимостью $2,5 млрд.

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Приобретение ракетных комплексов Анкарой вызвало критику со стороны США и НАТО. Из-за этого Вашингтон приостановил сделку с Турцией по закупке истребителей F-35. Госдепартамент посоветовал Анкаре избавиться от С-400: уничтожить их или вернуть Москве.

В турецком МИДе заявили, что Анкара пошла на покупку российских ЗРК в связи с тем, что союзники по НАТО отказались продавать аналогичное вооружение.

В декабре 2019 года Турция сообщила о готовности приобрести американские комплексы Patriot. В Анкаре отметили, что остаются союзником Вашингтона, но сделка с Россией является свершившимся фактом. Поэтому Турция будет принимать ответные меры по любым санкциям, которые могут быть наложены из-за сделки с Москвой.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, С-400, Турция
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