В Анкаре заявили о задержке развертывания С-400 из-за коронавируса

Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Развертывание российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции было временно отложено из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.

«Произошла задержка из-за коронавируса, но развертывание продолжится, как и планировалось», — сказал Калын. Он напомнил, что Эрдоган неоднократно говорил своему американскому коллеге Дональду Трампу об интересе к ракетным комплексам «Пэтриот».

В начале марта Эрдоган заявлял, что ЗРК С-400, приобретенные у России, будут введены в эксплуатацию в апреле. На тот момент турецкие военные проходили обучение по использованию комплексов.

Осенью 2019 года Москва завершила поставки С-400 в Турцию в рамках контракта на $2,5 млрд. Покупка российских ЗРК вызвала критику со стороны Вашингтона — США прекратили переговоры о военных поставках Анкаре и грозили ввести санкции. В Госдепартаменте посоветовали Эрдогану избавиться от С-400 — уничтожить их или вернуть России.