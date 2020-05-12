Открылся первый закрытый из-за вируса «Диснейленд». Фоторепортаж

Шанхайский «Диснейленд» открылся в 2016 году. Это совместная компания Walt Disney Co. и шанхайского правительства. «Диснейленд» включает в себя тематический парк, два отеля и Диснейтаун. В прошлом году его посетили около 12 млн человек, а с момента открытия в общей сложности 66 млн человек