Пандемия коронавируса , 12 мая, 12:22
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Открылся первый закрытый из-за вируса «Диснейленд». Фоторепортаж
В Шанхае открылся «Диснейленд», работа которого была приостановлена с 25 января из-за пандемии коронавируса. Пока в парк будут пускать только по предварительной записи, не более 25 тыс. человек в сутки. Как сейчас работает парк — в фоторепортаже РБК
«Диснейленд» в Шанхае закрыли 25 января после введения ограничений из-за пандемии коронавируса
11 мая он был открыт для посетителей, записавшихся на экскурсии предварительно
За сутки посетить парк могут не более 25 тыс. человек. До закрытия его посещали около 80 тыс. человек в сутки. В дальнейшем и эти ограничения планируется снять
Всем посетителям парка измеряют температуру при входе
Кроме того, у них должны быть установлены специальные приложения, в которых отслеживаются контакты с заболевшими COVID-19
Ношение маски обязательно
Правила социального дистанцирования сохраняются и на аттракционах
Шанхайский «Диснейленд» стал первым парком компании, открытым после введенных из-за пандемии ограничений
Шанхайский «Диснейленд» открылся в 2016 году. Это совместная компания Walt Disney Co. и шанхайского правительства. «Диснейленд» включает в себя тематический парк, два отеля и Диснейтаун. В прошлом году его посетили около 12 млн человек, а с момента открытия в общей сложности 66 млн человек
Из-за пандемии компания Disney потеряла $1,4 млрд, сообщает Associated Press