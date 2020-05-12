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Пандемия коронавируса ,  
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Открылся первый закрытый из-за вируса «Диснейленд». Фоторепортаж

В Шанхае открылся «Диснейленд», работа которого была приостановлена с 25 января из-за пандемии коронавируса. Пока в парк будут пускать только по предварительной записи, не более 25 тыс. человек в сутки. Как сейчас работает парк — в фоторепортаже РБК
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
«Диснейленд» в Шанхае закрыли 25 января после введения ограничений из-за пандемии коронавируса
11 мая он был открыт для посетителей, записавшихся на экскурсии предварительно
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
За сутки посетить парк могут не более 25 тыс. человек. До закрытия его посещали около 80 тыс. человек в сутки. В дальнейшем и эти ограничения планируется снять
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters
Всем посетителям парка измеряют температуру при входе
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Кроме того, у них должны быть установлены специальные приложения, в которых отслеживаются контакты с заболевшими COVID-19
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Ношение маски обязательно
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Правила социального дистанцирования сохраняются и на аттракционах
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Шанхайский «Диснейленд» стал первым парком компании, открытым после введенных из-за пандемии ограничений
Фото: Hu Chengwei / Getty Images
Фото: Hu Chengwei / Getty Images

Шанхайский «Диснейленд» открылся в 2016 году. Это совместная компания Walt Disney Co. и шанхайского правительства. «Диснейленд» включает в себя тематический парк, два отеля и Диснейтаун. В прошлом году его посетили около 12 млн человек, а с момента открытия в общей сложности 66 млн человек

Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters
Из-за пандемии компания Disney потеряла $1,4 млрд, сообщает​ Associated Press
Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай
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