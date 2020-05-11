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Новости без коронавируса ,  
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Смертность в Москве в апреле выросла почти на 20% за последние десять лет

Апрельский показатель превысил средний уровень смертности для этого месяца за последние десять лет почти на 20%. Также уровень смертности в апреле 2020 года впервые перешагнул отметку в 11 тыс. с 2010 года

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.

Первой на статистику обратила внимание газета The Moscow Times.

Так, в 2020 году в апреле было зафиксировано 11 846 смертей. С 2010 по 2019 год средний уровень смертности для апреля составил 9 866, что на 17% ниже, чем в 2020 году.

Кроме того, в этом году апрельские показатели смертности в столице стали самыми высокими для этого месяца с 2010 года, впервые превысив отметку в 11 тыс.

В Минздраве сообщили о снижении уровня смертности в России в 2020 году
Общество
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Между тем, в воскресенье, 10 мая, Минздрав сообщил о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года. Так, количество умерших в расчете на тысячу человек снизилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Тогда смертность составляла 13,1%, в 2020 году — 12,6%.

Максимальное снижение смертности по месяцам было зарегистрировано в январе.

О снижении общего показателя смертности в России по сравнению с прошлым годом в конце апреля говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом министр отмечал, что смерти тех, кто заразился коронавирусом, не повлияли на статистику. Смертность среди таких пациентов составляет не более 1% от числа инфицированных, отмечал министр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: смертность
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