Смертность в Москве в апреле выросла почти на 20% за последние десять лет

Апрельский показатель превысил средний уровень смертности для этого месяца за последние десять лет почти на 20%. Также уровень смертности в апреле 2020 года впервые перешагнул отметку в 11 тыс. с 2010 года

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.

Первой на статистику обратила внимание газета The Moscow Times.

Так, в 2020 году в апреле было зафиксировано 11 846 смертей. С 2010 по 2019 год средний уровень смертности для апреля составил 9 866, что на 17% ниже, чем в 2020 году.

Кроме того, в этом году апрельские показатели смертности в столице стали самыми высокими для этого месяца с 2010 года, впервые превысив отметку в 11 тыс.