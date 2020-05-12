Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».

«Это просто непрофессиональный хайп», — сказал он. По словам Онищенко, сделать выводы о смертности можно будет только после того, как закончится эпидемия. Он отметил, что данные по смертности будут корректироваться, а в больших городах средняя продолжительность жизни значительно выше, чем в регионах.

«Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания», — добавил Онищенко.

Ранее газета Financial Times написала, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше, чем указано в официальной российской статистике. К таким выводам издание пришло на основе сведений об умерших от всех причин в Москве и Петербурге.