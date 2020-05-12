Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
Лукашенко посоветовал белорусам пережить эпидемию на нелюбимой работе Политика, 14:40 В Совфеде оценили резолюцию с идеей усилить санкции США против России Общество, 14:36 Зеленые крыши: чем они полезны городу и как сделать такую в своем доме Зеленая экономика, 14:30  Ургант, Дапкунайте и другие: как прошел онлайн-ужин фонда «Друзья» Стиль, 14:25 Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России Общество, 14:17 Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня Общество, 14:16 Сбербанк заметил падение расходов россиян на услуги до уровня 2007 года Общество, 14:14 В больнице в Петербурге назвали дату получения загоревшегося аппарата ИВЛ Общество, 14:13 ФСБ заявила о предотвращении теракта в Тверской области Общество, 14:07 СМИ узнали об отстранении Олейника от выступлений в UFC на полгода Спорт, 14:05 Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Бизнес, 13:50 Новые правила: как управлять брендом во время кризиса Pro, 13:49 В Тюменской области произошел пожар в больнице исправительной колонии Общество, 13:48 Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему ИВЛ Общество, 13:38
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».

«Это просто непрофессиональный хайп», — сказал он. По словам Онищенко, сделать выводы о смертности можно будет только после того, как закончится эпидемия. Он отметил, что данные по смертности будут корректироваться, а в больших городах средняя продолжительность жизни значительно выше, чем в регионах.

«Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания», — добавил Онищенко.

Голикова сравнила смертность от COVID-19 в России и в мире
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее газета Financial Times написала, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше, чем указано в официальной российской статистике. К таким выводам издание пришло на основе сведений об умерших от всех причин в Москве и Петербурге.

Материал дополняется 

Теги: Геннадий Онищенко, смертность, коронавирус, Financial Times
Материалы по теме
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Общество
В Минздраве сообщили о снижении уровня смертности в России в 2020 году
Общество
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter