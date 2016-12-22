Россия осудила манипуляции с надписью на памятнике маршалу Коневу в Праге

Российские дипломаты раскритиковали решение властей Праги разместить на памятнике советскому маршалу Ивану Коневу дополнительные таблички, на которой, в частности, упоминается его роль в вводе войск Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию в 1968 году.
«Осуждаем подобные некорректные и политически мотивированные действия, которыми нынешнее руководство городского района Прага-6 любой ценой стремится очернить личность И.С.Конева», — говорится в сообщении российского посольства в Чехии, опубликованном в Facebook.
Дипломаты считают, что чешские власти, разместив на памятнике дополнительные таблички, использовали «одну из наиболее чувствительных страниц нашей совместной истории». По мнению дипмиссии, подобные действия могут крайне негативно отразиться на отношениях между Москвой и Прагой в военно-мемориальной сфере.
Открытие памятника маршалу Коневу в обновленном виде состоялось 21 августа и было приурочено к 50-летию ввода советских войск в Чехословакию. Решение установить бронзовые таблички, на которых сообщается о роли полководца в освобождении чешской столицы от нацистов, в подавлении венгерского восстания в 1956 году и вводе войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году, было принято муниципалитетом 6-го района Праги, где и находится памятник. Текст табличек исполнен на чешском, английском и русском языках. На изготовление табличек городские власти потратили около €20 тыс.